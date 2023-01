Aeg vaba päev võtta ja orgasme nautida – parimad Amazonis müüdavad sekslelud, mida tuhanded kiidavad

Studi 1001 on meestele, kes tahavad, et erektsioon kestaks seni, kuni ka naine orgasmi saab. Rahvusvaheline keskmine penetratiivse seksi kestus on umbes 5 minutit ja lõbu ongi läbi. Kui sina oled üks neist, kes peab voodis vastu vaid mõne minuti, siis on Studi 1001 just sinule. Kuidas toode toimib? Geel sobib meestele, kel pole probleeme erektsiooni tekkimisega ja orgasm kipub juba 1–5 minutiga tulema. Geel kantakse peenisele kogu peenise pikkuses. See stimuleerib peenise verevarustust ja vähendab naha tundlikkust. Tulemuseks on õnnelik naine, kes naudib penetratsiooni seni, kuni ka tema orgasmini jõuab. Teadupärast vajavad naised umbes 20 minutit penetratiivset seksi.