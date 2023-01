Mehed paljastavad kogu tõe, milliseid emotsioone naiste näod seksi ajal neis tekitavad

Seksiilmed on ilmselt midagi sellist, mida enda puhul ette ei taha kujutada, aga mida partneri puhul meeldib meile vaadata.

Mida aga mehed naiste seksiilmetest arvavad?

1. „Seksiilmed on minu jaoks üks lemmikuid asju vahekorra juures. On väga ego toetav teada, et mina olen see mees, kes temas sellise reaktsiooni esile kutsub ja enamik mehi ei näe seda nägu kunagi.“ „Samas kutsub selline nägu minus alati esile ka väikese ebakindluse, et kas see on ikka ehe emotsioon või on ta lihtsalt viisakas?“

2. „Sageli ma isegi ei vaata spetsiaalselt naise nägu, aga mulle meeldivad kõik vihjed sellele, kui hästi ma ülesandega hakkama saan.“

3. „Seksiilmed on parimad. Kui ma näen oma tüdrukut ihale andumas, on see lihtsalt parim tunne - parim!“

4. „Ma ei tea, miks see nii on, aga naistel on tõeliselt ilusad seksiilmed. Seda on imeline vaadata. Ja siis mehed näevad välja, nagu kannataksid kõhukinnisuse all ja saaksid samal ajal südameinfarkti… vähemalt ei pea ma seda ise nägema.“

5. „Mulle väga meeldib naisega seksi ajal kontakt luua - see annab justkui märku, kui kaugel orgasm on. Kusjuures väga naljakas on see, kuidas näoilme võib sellel konkreetsel hetkel muutuda. Niisiis ma väga hoolin sellest ja proovin anda endast parima. Ma tean, et ka mul on seksiilme, aga ma ei kujuta ettegi, milline ma välja näen.“

6. „Mõnikord ei paista seks kaugelt nagu seks. Vahel on orgasminägu selline, nagu naine tahaks kohe aevastada. Mis aga muudab need jubedad näod atraktiivseks, on nende haavatavus ja ausus. Sa oled tõesti siin ja see juhtub päriselt.“

