Jälle haige? Kooliõde jagab nõu kuidas viirustega võidelda: siis on kindlam, et kohe uuesti jälle haigeks ei jää

Viirushaiguse puhul ongi tavaliselt oluline sümptomeid leevendada ja lasta organismil haiguses jagu saada. Lisaks ravimitele, mida määrab perearst, soovitab kooliõde Merike abi otsida ka looduse varasalvest. „Köha-nohu ja kurguvalu puhul juua taimeteesid, et niisutada limaskesti, mille külge viirustekitaja on kinnitunud. Süüa looduslikke antioksüdante, milleks on ingver, küüslauk, mesi. Samuti on kasuks C-vitamiinirikkad astelpaju-, mustsõstra-, jõhvikamarjad,“ loetleb ta. „Ja ehkki purgis müüdavad vitamiinid ei saa ega tohigi asendada täisväärtuslikku toidulada, siis pärast haigust tasuks teha üks vitamiinikuur. Haiguse ajal ja ka järel on söögiisu kehvem, keha vajab lisatuge,“ põhjendab kooliõde ja lisab, et D-vitamiini tuleks aga võtta terve talve läbi, täpsemalt septembrist-aprillini ehk neis kalendrikuudes, kus r-täht sees.

Ottmann paneb südamele, et kui kord haigeks jäänud, tuleb end korralikult terveks ravida ja mitte enneaegu seltskonda kippuda. „Üks asi on teiste nakatamine, selles osas tuleb kindlasti järgida perearsti soovitusi, kes ütleb, millal on õpilane valmis kooli naasma. Kuid korralikult väljaravimata viirushaigused võivad põhjustada palju komplikatsioone, rääkimata sellest, et veel nõrgana suures rahvahulgas viibides on suur tõenäosus endale järgmine viirushaigus külge saada. Väga hea indikaator on lapse enda enesetunne - kui tal kaebusi pole ja on jaksu koolipäev vastu pidada, siis on tunduvalt kindlam, et ta kohe uuesti jälle haigeks ei jää.“ Mõnikord jäävad sümptomtomid alles ka siis, kui inimene juba terveks tunnistatud, näiteks köha võib vahel kesta veel isegi kuni 6 nädalat. „Sellisel juhul võib õpilane kooli tulla, aga tuleks kasutada köha leevendamiseks mõeldud vahendeid,“ ütleb kooliõde Merike. „Jällegi on oluline jälgida õpilase enesetunnet, kui ikka köhahood on nii hullud, et takistavad tunnis viibimist ja õppimist, siis peab veel veidike ootama.“