Mehe avaldus: oskan naise näoilmetest ära arvata, mida tuleb teha. Kui pea kipub pikemaks ajaks kuklasse jääma, siis...

Kui ninale tekivad armsad kurrud, laubal kerged kortsud, suu avaneb rohkem ja pea kipub pikemaks ajaks kuklasse jääma, siis olen kindel, et on aeg kallikest jõulisemalt madratsisse tõukama asuda. Pidev soov ja tahe on tema ilmeid imetleda. Tuleb pingutada, et see kestaks.“