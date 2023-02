Noore naise meelest õnnestus esmakohting suurepäraselt. Koju jõudes sai ta aga muserdava sõnumi

„Ma tahan olla sinuga 100% aus, sest tegelikult meeldisid sa mulle väga. Aga ma pean tõdema, et sinu tegelik suurus üllatas mind veidi. Ma ei tea, kas selle väljaütlemine muudab mind nõmedaks – ma vabandan, kui muudab.“

Naine oli sellest sõnumist muserdanud, sest ehkki nad olid tutvunud kohtinguäpi kaudu, oli naine enda sõnul rakendusse postitanud endast ainult realistlikke pilte ning enne kohtumist oli ta end mehele ka avanud, rääkides avameelselt, et on pikka aega pidanud võitlust oma kaalunumbriga ning toitumine on tema jaoks hell teema.