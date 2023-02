SUUR LUGU | Eesti mees Kaspar ausalt Tinderi kasutamisest, kohtingutest, ohumärkidest ja abielulahutusest

Arusaadavalt võtab õige kaaslase leidmine ja uue suhte loomine aega. „Kui liiga kauaks üksi jääda, siis muutud omakorda kibestunuks. Seega minu soovitus on, et ära jää ootama, et õnn ise õuele jalutab,“ räägib Kaspar ja lisab, et on viimaste kuude jooksul näinud palju naisi, kes on liiga kaua üksi olnud. „Nad ei oskagi enam oma elu kellegagi jagada. Kõik peab olema nende tahtmise järgi, sest nii on see olnud nende jaoks aastaid.“ Ta lisab, et tema kogemusele tuginedes on see periood kestnud kaks kuni neli aastat. „Ühel juhul ka kaheksa. Selle ajaga muutub inimene piisavalt palju iseseisvaks ega kannata, kui keegi uus tema ellu tuleb ja rutiini segi paiskab.“