Pangakonto sai suhtele saatuslikuks! Naine: ei kujutanud ette, jäängi kogu eluks pere rahavankrit vedama

“Lõpetasin oma esimese tõsise suhte just sellepärast, et mees oli vastutustundetu kulutaja. Mina olin töötav tudeng, tema töötas IT-valdkonnas ehk tema sissetulek olid tunduvalt suurem kui minul, aga kõik arved maksime täpselt pooleks ja sellest hoolimata olid temal kuu lõpus näpud põhjas. Minul olid säästud olemas.

Mu mõõt sai täis siis, kui oli umbes pool aastat ette teada, et tuleb üks suurem kulutus. Ma siis panin muudkui selleks raha kõrvale ja, kui nädal enne arve laekumist mehelt uurisin, et kas ta saab oma osa ka minu kätte anda, vaatas tema lamba näoga otsa, et “oih, mul ei ole praegu üldse raha…”

Mina igatahes ei kujutanud, ette, et ma võiksin luua pere ja saada lapsi sellise käitumisega inimesega ning arvestusega, et jäängi ise kogu eluks pere rahavankrit vedama ja kõige eest vastutama. Õnneks leidsin endale mõni aeg hiljem kaaslase, kellega muuhulgas on ka rahasse väga sarnane suhtumine ning see teeb elu nii palju lihtsamaks.