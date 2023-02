Elukaaslase käitumisest häiritud naine: kas see, mida ma teen, ei ole meie mõlema heaks?

Teoorias on see kõik ju väga ilus, aga minu elukaaslane selle kõigega kaasa ei läinud. Käib jätkuvalt lõuna ajal väljas söömas, ehkki olen korduvalt pakkunud, et võin ju kasvõi ise talle lõuna kaasa pakkida; ostab oma väga kalleid proteiinipulbreid, keeldub jõusaali odavama vastu vahetamast. See kõik teeb mind väga kurvaks, sest mulle tundub, et kui mina üritan kokku hoida ja olen nõus mõningatest asjadest loobuma, siis tema on lihtsalt hoolimatu ega pea minu pingutusi millekski. Muidugi olen temaga sellest rääkinud, aga vastuseks saanud ainult pahase mühatuse, et elama peab ju ka. Kas siis see, mida ma teen, ei ole meie mõlema heaks?