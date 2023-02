Samuti selgub, et põhjustes, miks naised sageli orgasmi ei saa, on sageli süüdi ka naised ise. Kuidas seda muuta?Internetis levib palju vastakat ja valeinformatsiooni, mis puudutab naiste naudinguid. Seksuaalterapeut dr Holly Richmond selgitab, kuidas asjad tegelikult on.