Massaaži oma aega nautima läinud naine sai erilise kogemuse osaliseks: vähemalt keegi sai õnnelikuks!

„Aga ma ei ole kuulnud, et kuskil mujal nii oleks või et see lisaks juuksuritele levinud praktika oleks. Või et võiks nii juhtuda, et mitte klient ei hakka oma eraelulisi probleeme lahkama, vaid seda teeb hoopis teenusepakkuja! Kuid minul täpselt nii hiljuti juhtuski. Olin pikalt tundnud õlgades ja kaelas pingeid ning otsustasin, et jah - ma olen ära teeninud ühe turgutava massaaži. Sinna salongi, kus ma tavaliselt käin, ma nii kiiresti aega ei saanud, kui oleksin tahtnud, seega valisin huupi ühe teise koha, millel olid ka päris head arvustused.