Väsimus ja olematu keskendumisvõime? Apteeker selgitab, millise unegraafiku puhul peaks häirekell tööle minema

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on uni organismi jaoks esmatähtis puhkeseisund. „Hoolimata puhkerežiimist on uni aktiivne protsess, mil aju ei lülitata välja, vaid selle elektriline aktiivsus aeglustub. Une ajal toimuvad mitmesugused protsessid, aju puhastatakse mittevajalikust infost, aga ka toksilistest ainetest ja ainevahetuse jääkidest. Samuti süstematiseeritakse ja talletatakse infot, toimub rakkude taastamine ning immuunsüsteemi tugevdamine,“ loetleb Oolberg magamise ajal toimuvaid protsesse.

Apteeker rõhutab, et ööune kvaliteet mõjutab kogu organismi. „Lapsed, kes magavad hästi, kasvavad tublisti ja omandavad uusi oskuseid kiiremini. Ka täiskasvanud puhanud inimesel on hea mälu, keskendumis- ja õppimisvõime, ainevahetus on korras ja säilib nooruslikkus,“ selgitab Oolberg ning toob näiteks, et stressirohkel perioodil võib nahk reageerida magamatusele kurnatud jumega. „Lisaks näitavad uuringud, et hästi puhanud inimestel on vähem muresid vererõhu ja kaalu tõusuga ning seepärast väiksem tõenäosus haigestuda hüpertooniasse või diabeeti.“