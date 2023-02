Personalileidja Laura Kassin: on ohtlik usaldada enda toimetulek teise inimese kätte - ükskõik, kui palju sa teda ka ei armastaks

Laura usub, et valik, kas käia tööl või kasvatada lapsi, peaks olema naisel. Kui tema südamesooviks on olla kodune ema, siis peab naisel olema see võimalus. Kui naist sütitab aga rohkem karjäär ja tööelu, peab ka selleks olema võimalus. Ta usub, et üks ei pea välistama teist. Ta annab nõu, kuidas naisena kindlustada oma tagala, nii et kodu ja pere oleks valik, mitte vangla.

Laura paneb südamele, et mehele olenema jääda on riskantne. „Ilmselgelt on ohtlik usaldada enda toimetulek teise inimese kätte - ükskõik, kui palju sa teda ka ei armastaks või usaldaks. See sõltuvus teisest inimesest võib tingida ärevust, stressi, usaldusprobleeme ning enese tegelike tunnete ja mõtete varjamist. Ekstreemsetel juhtudel võib see viia depressioonini või lihtsalt suhte lõhki ajada. Alati on olemas risk, et paarisuhe puruneb. Kui naisel puuduvad sissetulekud, võib ta jääda ilma oma elukohast ja lapsest/lastest,“ nendib ta.