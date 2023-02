Suhteterapeut ei anna armu: kui su kaaslane on hakanud nii tegema, siis on lahutus ukse ees

51-aastane, Austraaliast pärit suhteterapeut Mel Schilling, kinnitab, et põlgus on üks esimesi asju, mis partneri vastu tekib, kui suhe on hakanud tugevalt mõranema.

Schilling sõnab, et põlgus väljendub igapäevaelus sellistes asjades nagu silmadepööritamine ja sage ohkimine. „Need žestid vihjavad, et teie teine ​​pool ei pruugi teid enam väärtustada, vaid on see on asendunud põlgusega,“ hoiatab ta.- Ta tõdeb, et loomulikult võib selliseid asju ette tulla igas suhtes, kuid valvel tasuks olla siis, kui sellised märgid muutuvad sagedaseks.

„Kui märkad, et kallim sageli ohib su öeldu peale või pööritab silmi, siis annab see märku, et ta kas mõnitab sind või ta on lihtsalt väga tüdinud ja väsinud sinust. Viha ja solvumine on hüppelauaks põlgusele.“

allikas: The Sun