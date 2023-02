ARVAMUS | Väidetavalt on just see tegelik probleem, miks naised oma meestest ära tüdinevad

„Naine ongi rõõmsameelne, seni kuni hotellis, rannas või restoranis on, aga kui selgub jälle, et päris elus on ka argipäev ning seda päevast päeva, aastast aastasse, siis hakkavad mehel(!) vead tekkima. Kui mees ühe probleemi ära lahendab, siis leitakse teine.

Tegelik probleem on kujutelm et „väärin muud - väärin muud“... Alles oli USA kohta väide, et kui naine otsib pikemat, edukat, sportliku, lastetut meest, siis see tõenäosus valikutest on ~0,1%. Ehk üks tuhandest. Ja nüüd küsimus - kas naine on ise selline, et parem kui 999 ülejäänud otsijat? Kui on, siis edu! Kui mitte, siis...“