Suhteekspert paneb südamele: on paar näoilmet, mis võivad anda märku, et partner kaalub lahkuminekut

51aastane suhteekspert Mel Schilling on üks tuntumaid Austraalias tegutsevaid terapeute ja ta avaldab allikas The Sun paar punast lippu, mida saab lihtsasti partneri näoilmeid tõlgendades välja lugeda. Need võivad viidata sellele, et partner on teie ühisest kooselust tüdinema hakanud.

Silmade pööritamine ja sagenenud ohkamine on tema sõnul kaks sagedast märki, mida hakkab tegema inimene, kes on oma paarisuhtest tüdinenud. Kõik, mida selle inimese kaaslane räägib või teeb, on järsku jube ärritav. Kuid armastus veel püsib ja päris seda õiget tunnet, et tõesti, nüüd ja kohe peaks lahku minema, veel ei ole. Aga midagi on siiski valesti ja just need kaks näoilmet tõestavad, et inimene ei tunne end enam oma kaaslase seltsis päris mugavalt.

See on mitteverbaalne suhtlusviis, näitamaks kallimale, et tema suhtes on tekkinud põlgus.