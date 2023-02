„Tundsin, et ma ei saa kunagi sellest välja. Aeg tundus lõputu.“ Mis juhtub kui me jääme ummiksuhetesse?

Kui armastad, siis kannatad ära- see on deviis, mida paljud naised kahetusväärselt kaua endale korrutavad. Nii kaua, kui enam ei jaksa. Nii läks ka selle loo peategelasega, kes kaks aastat tagasi astus välja suhtest, mis oleks pidanud lõppema juba ammu. Kust leida jõudu selleks, et jätta inimene, keda sa armastad, kuid kes teeb sulle liiga? Mis sellisel eluperioodil enim aitab?

„Aeg, on naljakas asi. Täna tundub, et see kaks aastat oli väga- väga kaua aega tagasi. Teisalt on sellest ju alles kaks aastat,“ sõnab naine. „Samas, teisest küljest, kui ma ise selles suhtes olin, siis tundsin, et ma ei saa kunagi sellest välja. Aeg tundus lõputu.“