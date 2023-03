Aeg rõõmustada! Nende tähemärkide esindajatele toob eesolev märtsikuu kõige rohkem õnne

Jäärad peavad sellel kuul palju alla neelama, olema rohkem vait ja hoiduma liigsest tormakusest. Taktitunde ja diplomaatilisusega jõuab ta palju kaugemale. Ärritudes ja vihastades rikub ta ainult oma suhteid nendega, kes on talle kallid.

Olles Kuu mõju all, võib Vähk maha magada head võimalused, mis puudutavad eelkõige tööasju. Vähk muretseb liiga palju oma mineviku pärast ja selle tõttu on tal raske keskenduda käesolevale hetkele.

Lõvi liigne enesekindlus ei tule talle sellel kuul kasuks. Ta ei oska ega taha tunnistada oma vigu ega näidata ka oma nõrkusi, tal on raske veenda teisi inimesi oma tunnete siiruses. Selle all kannatavad eelkõige tema suhted teistega. Eriti peab see paika juhul, kui tal tuleb tegemist Jäära või Amburi tähtkujus sündinud isikutega.