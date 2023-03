Dilemma tervise ja töö vahel: arst soovitab pingeliselt ametikohalt ära tulla – kuidas ma seda teen?!

Rääkisin siis psühhiaatriga ja mainisin, et plaanin töölt ära tulla. Ütlesin, et võtan veel haiguslehe, kuna ei suuda enam tööl käia, ja otsin niikaua uut tööd (olin ka varem mitu korda haiguslehel sellepärast). Mind üllatas aga arsti vastus sellele, tema arvates peaksin kohe töölt lahkuma, mitte haiguslehte võtma ning see polnud isegi arvamusena öeldud, vaid ta pigem nähvas mulle ja pani mind ennast süüdi tundma selles, et miks ma ikka seda tööd teen. Nagu Eestis oleks jube lihtne lihtsalt tööd vahetada ja kõikidel kohtadel saab ju nii palju palka, et miks ma ikka veel oma tervist seal rikun (erialane haridus on olemas, aga ega see ei garanteeri tervisesõbralikku keskkonda).