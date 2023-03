Tee tark otsus! Just nii võid tagasi saadud tulumaksuga nutikamalt ümber käia

Tulumaksutagastus sobib hästi esimeseks seemneks, mille abil raha kasvatamisega algust teha, et suurendada oma kindlustunnet ebakindlas majandusolukorras.

Nõu annab Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Teet Kerem.

Möödunud aastal oli keskmine tulumaksu tagastus 390 eurot ja üks suuremaid tagastusi 13 000 eurot. Sel aastal on oodata ligikaudu 753 000 deklaratsiooni, mille hulgas on nii neid, kellel on õigus taotleda enammakstud tulumaksu tagastust kui ka inimesi, kel tuleb tulumaksu juurde tasuda. Enammakstud tulumaksu tagastamine algas 25. veebruarist.

Et tulude deklareerimisel tagastatud summa lihtsalt näppude vahelt ära ei kaoks, võiks raha hoida eraldi kontol. Igapäevaseks tarbimiseks kasutataval pangakontol raha hoiustamine pole hea mõte kahel põhjusel. Esimene põhjus on inimlik – kui raha on, siis kipub seda ka kuluma, eriti praeguses olukorras, kus hinnad on kasvanud palkadest kiiremini. Teine põhjus on ratsionaalsem – enamike pankade tavakontol seistes ei teeni raha sentigi lisaks, vaid hoopis kaotab inflatsiooni tõttu ajas väärtust.

Karm statistika näitab, et enamikul Eesti inimestest puuduvad säästud ja seetõttu on neil väga keeruline hakkama saada juhul, kus tuleb teha mõni suurem väljaminek või kui sissetulek peaks ootamatult vähenema. Koroonakriisi algus vähendas inimeste kulutusi reisimisele ja sotsiaalsetele üritustele ning Eesti inimeste hoiuste kogusumma kasvas kõrgemale tasemele kui kunagi varem. Viimase aasta kõrge inflatsioon, energiakriis ja uuesti avanenud võimalused reisimiseks ja meelelahutuseks on pannud säästude kogusumma taas kahanema.