Kristina Suuroja- Pärtlelpoeg abielu lahutamisest: mul on päriselt raske!

Kui Brigitte Susanne Hunt küsib Kristinalt, et kuidas tollel päriselt läheb, tunnistab naine, et tal on keerulised ajad. „Eks see on ikka raske, aga samas ma võtan seda hästi chillilt ega nuta kodus patja iga päev,“ avaldab Kristina, kes mõnda aega tagasi andis teada, et on lahutab oma üle kahe aasta kestnud abielu.

Kristina tunnistab, et lahutuse teeb keeruliseks just see, et neil on ka laps. „Laps seob kõvemini, kui abielu.“ Naise sõnu kinnitab ka saatekülaline ja Brigitte mänedžer Marjen Võsujalg, kes sõnab, et lapse pärast tuleb mehega siiski seotuks jääda kogu eluks.

„Meil on kõik viisakas. Nii Siimu (Kristina abikaasa- toim.) vanemad kui ka minu ema ja minu kasuisa on lahutatud, siis me mõlemad oleme näinud milline on inetu lahutus ja me ei taha oma lapsele seda. Meil on ikkagi see, et Khelani (Kristina ja Siimu tütar- toim.) on number üks ja ülejäänud asjade osas siis vaatame kuidas jääb. Praegu meil ongi kõik hästi, aga kogu see dünaamika muutub kui tuleb uus inimene mängu.“ Viimasega vihjab naine sellele, et kui tema abikaasa peaks leidma uue kaaslase, tuleks tal austada ka nende tütart ja olema viisakas ka Kristina enda vastu. „Siis mul on hea meel, aga kui tuleb mingi hulluke, siis ma ei viitsi sellega tegeleda,“ on naine resoluutne.

Saates tuleb juttu ka suhete jätkumisest peale lahkuminekut ja lahutusprotsessi. Oma kogemusest räägib ka saatekülaline Marjen, kes on suutnud luua korraliku kärgpere!