„Nõudmised muutuvad aja jooksul aina suuremaks!“ märgid, mis viitavad, et oled oma lapse ära hellitanud

Psühholoog Michel Borba jagas oma muljeid CNBC meediakanaliga. Borba on laste psühholoog, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid laste kasvatamisest. Tema sõnul on tähtis kiiresti tegutseda, kui laps on muutunud liiga nõudlikuks ja hakkabki eeldama, et kõik teised talle midagi võlgnevad, sest sellisest lapsest võib kasvada egoistlik, rahulolematu ja õnnetu inimene. Sellisel lapsel kaob tänumeel ajapikku ja tal tekib teatud olukordades tunne, et tema vastu on käitutud ebaõiglaselt ehkki see nii ei ole. Ja nõudmised muutuvad aja jooksul aina suuremaks.