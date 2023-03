Tahaksid toidukuludelt säästa kuni 30%? Vaata, mida peaksid selle jaoks tegema

Eesti toidublogija Ragne Värk ja IKEA sisekujundaja Pedro Castro jagavad lihtsaid näpunäiteid, kuidas menüüd planeerides ja toitu õigesti säilitades toiduraiskamist vähendada. „Tihtipeale inimesed unustavad, mis neil külmkapis on ja avastavad toiduaine alles siis, kui see hakkab juba riknema. Menüü ette planeerimine ja toidu õigesti säilitamine aitab vähendada toidu raiskamist ja tarbetuid kulutusi,“ sõnas toidublogija Ragne Värk.

Menüü planeerimine aitab säästa aega, vähendada aega nuputamisele, mida õhtuks süüa teha, ja vähendada toidule tehtavaid kulutusi. „Selleks, et toidupoes ei satuks korvi ebavajalike tooteid, võiks enne poodi minekut koostada toidunimekirja või teha oma külmkapi sisust pilti. Kulutusi saab ka vähendada, kui valida toidukaupu, mis on allahinnatud,“ sõnas Värk.

Veelgi enam saab toidule tehtavaid kulutusi vähendada, kui leida või mõelda ise välja erinevaid nutikaid retsepte, mille valmistamine on soodsam. Värki sõnul on isetehtud toit tihti soodsam. Üheks näiteks on müsli, mis isetehtult tuleb kordi odavam, kui poest ostetuna. „Lisaboonusena saab isetehtud müslisse lisada täpselt neid komponente, mida soovid. Samuti saad ära kasutada igasugused pähklid ja seemned, mis pakipõhja kasutult seisma on jäänud,“ sõnas toidublogija.