Selgus majas! Üks kindel tegevus viitab asjaolule, et inimene pole oma suhte ega intiimsusega rahul

Sotsiaalmeediapõhise eneseavamise mõju romantilisele suhtele

Inimsuhteid uuriv teadlane Juwon Lee leidis koos oma uurimisrühmaga 2019. aastal, et inimesed, kes avaldavad sotsiaalmeedias enda kohta suurel määral infot, on oma suhtega ja selle intiimsusega vähem rahul. Lisaks selgus, et avalikustaja kallim tajub suhet problemaatilisena, kui ta arvab, et partner jagab sotsiaalmeedia vahendusel liialt palju isiklikku infot.

Samas ei tasu nüüd ka kõiki isiklikumaid mõtteavaldusi ja peopilte postitamata jätta. Uuringust tuli välja ka see, et kaaslase hinnang suhtele sõltub sellest, kui paljude inimestega avalikustaja infot jagab ja kuivõrd partner tunneb, et ka tema on veebipõhisesse eneseavamisse kaasatud.

Näiteks selgus, et kui avaldad oma romantilise suhte või kallima kohta positiivset isiklikku infot, võib see kõrge eneseavamise suhtes hinnangut positiivsemaks muuta.

Seega, kui on ikkagi suur tahtmine oma personaalset elu teistega interneti kaudu jagada, tasub enne läbi mõelda, kes peaks sellest kindlasti osa saama, ja jälgima, et kaasaksid eneseavamisse ka oma partneri. Muidu võib juhtuda, et Sinu kallim hakkab end tundma osana hallist massist, kes pole sinu jaoks eriline, või muutub armukadedaks. Uuringule tuginedes võiks kvaliteetse suhte huvides jagada fotosid, millel poseerite partneriga koos, või jagada mõtteavaldusi partneriga mõnusast ajaveetmisest. Muidugi tuleks arvestada ka sellega, kas partner on jagamisega nõus!



Telefon kui suhte loomise takistus

Teadlased Przybylski ja Weinstein leidsid 2012. aastal korraldatud eksperimentide tulemusena, et ainuüksi see, kui vestluse ajal on telefonid laua peal, võib vestluspartnerite omavahelist tajutavat suhtekvaliteeti ja lähedust halvasti mõjutada.