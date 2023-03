Mõtled töölt lahkumisele? Veendu, et oled need kolm asja läbi mõelnud

Sa võid ju teha selle otsuse ja sellega alguses rahul olla, kuid kui sa pole juba eelmise töö ajal viinud ennast kurssi sellega, mis võiks sinu järgmine töökoht olla, siis võib see osutuda veidi keerulisemaks ja võtta ka aega. Uue töö saamine ei ole tegelikult väga lihtne ja eelmise töökoha masendus võib asenduda uuega. Selleks et kõik läheks lihtsamalt, veendu, et sul on lähedused, kellele toetuda.

Kui sa tunned, et oled töötamisest täiesti läbi ja vajad pikemat puhkust, siis enne töölt ära tulemist veendu, et sinu tagala on vähemalt paari kuu jagu finantsiliselt kindlustatud. See on oluline selleks, et saaksid lihtsalt olla ja puhata ning välja mõelda, mida tegelikult teha soovid. Kui sa tuled töölt ära nii, et sul pole vajalikke sääste, võib see tekitada hoopis stressi.