Eestlanna Iraanis: minu huviks ei olnud oma rahatagavara Euroopasse tagasi viia, vaid maksimaalselt ära kulutada

Sain ootamatult oluliselt rikkamaks, kui olin plaaninud. See, et euro väärtus ootamatult kahekordistus, tõi minu jaoks kaasa enneolematu mure. Kuna minu huviks ei olnud oma rahatagavara Euroopasse tagasi viia, vaid tahtsin kogu eelarve maksimaalselt ära kulutada ja sellega ka kohalikku majandust elavdada (šopahooliku igavene lemmikettekääne), siis otsisin võimalusi, kuhu raha paigutada. Lisaks polnud niikuinii mõistlik hakata oma riaale uue ja halvema kursiga tagasi eurodeks vahetama. Üsna kiiresti sai selgeks, et igapäevaste kulutustega mu riaalid otsa ei saanud ning vaja oli sihtotstarbeliselt vaeva näha.

Ma tean, kuivõrd privileegidest läbiimbunult ma kõlan! Ent küsimus ei olnud pelgalt pangakontol olevas rahas, mis võinuks seal samahästi ka seista – nimelt on Iraan rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu eraldatud üleilmsest Maailmapangast ja üleüldisest pangandussüsteemist. See tähendab, et mitte ükski rahvusvaheline pangakaart ega -konto Iraanis ei tööta. Tehinguid saab teha vaid sularahas või kohalike pangakaartidega. Puhtalt mugavus mõttes, kuna olen kohati nii hajameelne, et võin vabalt kõik hinge taga olevad säästud kogemata ära kaotada, siis lasin endale avada kohaliku „turisti“-pangakonto ning panin mingi osa rahast sinna silma alt ära. Ülejäänud eurod jäid sularahas oma aega ootama.