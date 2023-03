Maineka restorani külastus tekitas esimesel kohtingul piraka pinge. „Sellist suhtumist ma ei oodanud!“

Mees räägib edasi, et õhtu sujus kenasti ja neil oli väga tore, hetkeni, mil saabus aeg maksta arve. Edasi neil omavahel enam nii tore ei olnud. „Naine oli täiesti veendunud, et mina maksan meie mõlema eest, sest nagu nüüd selgus, teenib ta vähe raha ja elab üleüldsegi veel oma vanemate kulul. Mina olin aga eeldanud, et kuna me teame teineteist nii vähe, on loogiline, et teeme arve pooleks. Eks ma siis maksin ära meie mõlema eest, aga rahul ma selle lahendusega küll ei olnud. Nüüd saan aru, et sellist ebamugavat teemat oleks pidanud juba enne restorani minekut arutama. Hiljem on veel ebamugavam, kui selgub, et mõlemal on täiesti erinevad ootused!“