Et oma rahalist olukorda paremaks muuta, on oluline esmalt aru saada, kus sa praegu oled. Rahalise vabaduse ekspert ja Starfish Academy asutaja Vallo Arumäe on loonud rahalise vabaduse teekaardi mudeli, kus on viis taset – ellujäämine, turvalisus, heaolu, jõukus ja rahaline vabadus. Milline on sinu järgmine väike samm, et liikuda sel teekonnal edasi?