Naised, head nõksud: vaata, kuidas toimida, et sukkpüksid pikalt vastu peaksid

Mida teha, et sukkpüksid kauem vastu peaksid ja katki ei läheks?

Pese sukkpükse käsitsi. See on kõige tähtsam, kui sa tahad, et nad katki ei läheks ja kaua vastu peaksid. Kui sa tõesti ei viitsi, siis osta vähemalt õrna pesu jaoks mõeldud pesemiskott ja kasuta ainult spetsiaalselt õrna pesu jaoks mõeldud programmi.