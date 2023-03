KÜSITLUS | Segadus esimese kohtinguga. Kes ikkagi peaks restoranis arve tasuma?

Nädala alguses avaldatud loos Maineka restorani külastus tekitas esimesel kohtingul piraka pinge. „Sellist suhtumist ma ei oodanud!“ oli mees hämmingus, sest tema uskus, et esmakohtingul võiksid mõlemad arve kenasti pooleks maksta. Selle peale läks aga kommentaarium kihama ja suur osa meie lugejatest oli ühel nõul, et kui mees kutsub naise esmakohtinguks restorani, peaks mees tasuma mõlema arve, sest tegu on elementaarse viisakusega. Kuidas siis jääb? Mis Sina arvad?