61-aastane Oscari võitnud Michelle Yeoh: naised, ärge laske endale öelda, et teie parimad ajad on möödas

Esimest korda oma 95-aastase ajaloo jooksul andis filmiakadeemia parima naispeaosatäitja Oscari Aasia päritolu naisele. Tänukõnes sõnas Yeoh, et tema on tõestuseks, et kõik unistused võivad täituda. Yeoh nimetas end ka lootuste ja võimaluste majakaks.