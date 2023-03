Kooliõde paneb südamele: valitud treening peaks lapsele meeldima, et ta ei käiks seal vanemate meeleheaks

Kevad on käes ja õige pea hakkavad spordiklubid ja jooksurajad jälle rohkem täituma. Kui täiskasvanute sihiks on sageli suvine rannavorm, siis õpilaste seas Gustav Adolfi Gümnaasiumi kooliõde Getter Nuut sarnast trendi täheldanud pole. „Küll aga võib gümnaasiumi lõpetajatel rolli mängida nõue sooritada kehalised katsed mõnele ülikooli erialale, sellisel juhul selleks kindlasti valmistutakse“ lisab kooliõde Getter. Tema sõnul on üldiselt õpilastega nii, et kes armastab liikumist ja trennis käimist, teeb seda aastaringselt ja järjepidevalt.

Kooliõde tõdeb, et tänapäeva lastele ja noortele pakutakse väga erinevaid ja põnevaid spordialasid - klassikalistest sooritusaladest võitluskunstideni ja tantsutrennidest ekstreemspordini. „Võimalusi on palju ja hea on näha, et neid ka kasutatakse.“ Selleks, et endale sobivaim ja meeldivaim ala üles leida, soovitab kooliõde õpilasel esmalt järele mõelda, mis talle paremini istub. „On ta meeskonnamängija või pigem üksiküritaja. Kas talle meeldivad jõu-, osavuse- või hoopis kestvusalad,“ selgitab Getter Nuut, „Liikumisest võiks tunda rõõmu ja vahel võtabki enda lemmikala leidmine aega ning peab katsetama erinevaid võimalusi. Peamine, et valitud treening lapsele meeldib ja ta ei käi seal pelgalt vanemate meeleheaks,“ lisab õde.

Abi annavad professionaalid