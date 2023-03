Kodus olev pööning on mõttetut kola täis? Sisekujundaja soovitab palju targemat lahendust

Teine samm on lisada ruumile karakterit seinade värvivaliku ja mööbliga. Castro sõnul pole tark kombineerida erinevate kollektsioonide mööblit ja eri stiile, kui nad üksteist ei täiusta. „Inspiratsiooni otsides ära ürita kombineerida kõike meelepärast, mis sulle näiteks 10 erinevalt inspiratsioonipildilt silma jäi, vaid hinda, mis on sulle ja perele päriselt vajalik ning jää paari omavahel sarnase interjöörinäidise juurde. Ära kuhja ruumi palju mööblit, vaid mõtle hoolikalt läbi mööblilahendused ja see, mida sa kuskil hoiustama hakkad. Veendu, et sinu valitud mööbel sobiks stiili poolest kokku ning looks harmoonia,“ soovitas Castro.

Multifunktsionaalse ruumi loomisel tuleb see esimese asjana tsoonideks jagada. „Kui pereliikmetel on palju erinevaid hobisid, siis peaks neile kõigile ka oma kindla koha leidma. Saad näiteks luua ala, mis toimib nii mängunurga kui kodukontorina. Seejärel puhkeala, kus saab pilli harjutada või raamatut lugeda,“ selgitas Castro lähemalt. Kui ruum on hästi ära jaotatud ja eraldatud, siis on mitmel pereliikmel lihtsam seda ka samaaegselt kasutada.

„Igal pereliikmel võivad olla oma hobid ja seetõttu võivad ka vajadused hobi- ja vabaajategevuste ruumi osas erineda. Siinkohal on oluline sisekujundusdisaini ja mööbli valikul erinevate huvide vahel tasakaal leida,“ ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro. Lisaks sellele võib see tuba täita nii puhke- ja ajaveetmisruumi kui ka kodukontori funktsiooni.

Paljudes Eesti kodudes on kasutuseta seisvad pööningud, mille saaks lihtsasti muuta ruumiks, kus on oma koht iga pereliikme hobidele. IKEA sisekujundaja näitab, kuidas võtta pööninguruumist viimast, ilma et peaksid selle peale palju raha kulutama.

Vali funktsionaalne mööbel

Kui eelarve seda võimaldab, innustab Castro kõiki julgelt eksperimenteerima ja kasutama mitte ainult elutoa-, vaid ka köögimööblit. „Sellel pööningul kasutati erinevaid riiuleid mitmetest kollektsioonidest. Isegi köögikappe, sest neid on valikus paljude kõrguste ja laiustega,“ lausus Castro.

Sisekujundaja soovis funktsionaalsusest lähtudes televiisoriala tööalast eraldada ja nii kasutatigi riiulit, millele taheti algselt kinnitada kirjutuslauaplaat. Tänu pööningu ebatavalisele ruumikusele kasutati lauaplaadi asemel aga hoopis köögitööpinda. Selle peamised eelised on see, et tööpinda on võimalik vajalikku suurusesse lõigata – seejuures saab luua ka tarvilikud avad juhtmetele. Näiteks lõigati see tööpind ümber nii, et see sobiks niši laiusega, ja pandi riiulile, kruvides teiselt poolt külge reguleeritavad lauajalad.

„Ära unusta ruumile ka isikupära lisada, pannes seintele suured maalid ja pildid, et see ikka rohkem omaniku nägu saaks. Veel üks hea mõte on kasutada metallist ja klaasist raame kapiustel. Need raamid võivad ühtlasi ka pildiraami funktsiooni täita ja saad oma lemmikpildid ja -fotod ka sinna klaasi taha panna. Hiljutisimast IKEA uuringust „Kodune elu“ selgus, kui oluline on see, et kodu peegeldaks meie olemust – siis mõtleme kodust kui oma vaimse tervise allikast,“ ütles sisekujundaja.

Leia lahendused, millega ruumist viimast võtta

Pööninguruume on nende omapärase kuju ja struktuuri pärast üsna keeruline sisustada. Tihtipeale jäävad kahjuks igasugused seinanišid puutumata. Tegelikult saab neid aga erinevatel eesmärkidel kasutada. Näiteks muudeti siin üks kaldus lae nišš hubaseks lugemis- ja puhkenurgaks ning teise loodi asjade hoiunurk.

„Puhkeala saab kasutada mitmeteks tegevusteks, aga iga ruum vajab ka kohta, kus asju hoiustada. Kui tuba on asju liialt täis topitud, on seal raskem pärast järjekordset töö- või koolipäeva lõõgastuda ja akusid laadida. Kasuliku hoiuniši saab lihtsasti plisseeritud ruloo taha ära peita. Ruloosid saab üleüldse kasutada erinevatel loomingulistel viisidel,“ lausus Castro.

Sisekujundaja otsustas diivani toa keskele panna, ja sellega jaotas ta ühtlasi ka ruumi ära. Selline lahendus on tihti kõige targem valik. Pööra lihtsalt tähelepanu diivani tagumisele küljele – kuna diivan on ruumi üks keskseid elemente, peab see ka tagant kena välja nägema.

Alguses on tark osa ruumi tühjaks jätta ja kasutada ülejäänud ruumi selleks, milleks seda parasjagu päriselt vaja läheb. Asjade juurde tekkides võib vaja minna lisariiuleid ja -sahtleid või hoiukaste. „Kui otsid taskukohasemaid ja eelarvesõbralikumaid lahendusi, kasuta ainult hoiukaste ja avatud riiuleid. Ole aga ettevaatlik ja vali ühesugused hoiukastid, mis sobivad sisekujundusega kokku, et toast mitte üleliigselt kirjut muljet jätta,“ soovitas Castro.