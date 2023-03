„Siga ja kägu on kokku saanud!“ Lugeja arvamus paaridest, kes iga hinna eest üritavad, aga üldse kokku ei sobi

Kahjuks on nii, et inimesed ei ole võrdsed. On loomariigile lähemal seisvaid kiimlejaid ja teised, kes ootavad partnerilt märksa enam. Kui need kaks erinevat kokku juhtuvad, siis sest midagi ei tule. Ühe meelest ei ole teisel õiged mõõdud ja päevitus ei ole ka õiget tooni, teine vaatab, et kuidas ma sellist ajuhälvikuga kokku sain. No ja mis intiimsust sel puhul olla saab. Tuleb lahku minna, sest siga ja kägu on kokku saanud.“