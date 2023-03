Kivistik selgitab, et näos on üle 50 erineva lihase, millest kõiki igapäevaselt ei kasutata. Kui need on passiivsed, muutub nahk lõdvaks ja nii tekibki enneaegne vananemine. Mõned kortsud tulevad vanusega, aga mõned tulevad seetõttu, et me pingutame automaatselt näolihaseid, näiteks silmade või suu ümbruse lihaseid. „Võid olla üllatunud, kui palju pingeid inimene oma näos ja kaelas päeva jooksul hoiab,“ tõdeb Kivistik. Mõlemal juhul võib näojooga aidata muuta kogu näo tugevamaks ja nooruslikumaks.