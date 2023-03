Oled pidevalt kurvameelne, ehkki otsene põhjus selleks puudub? Mõned igapäevased harjumused võivad selles süüdi olla

Vedeliku puudus: ka dehüdratatsioon võib mõjutada masenduse taset. Mitmed teaduslikud uuringud on tõestanud, et vedelikupuudus kehas võib tõsta masenduse ja ärevushäirete taset.

Istuv eluviis ja üksindus: masenduse ja meelolu kõikumise vastu võitlemiseks peab halvad mõtted eemale saama. Ja selle vastu aitab kõige paremini trenni tegemine või jalutamine. Isegi kui mõnikord on meeleolu nii halb ja masendav, et ei suuda liikudagi, siis teaduslikud uuringud on näidanud, et kehaline aktiivsus aitab masenduse vastu võidelda. Ja kuna selle jaoks tuleb liikuda, on vaja ka sundida end välja minema värske õhu kätte, see aitab ka üksindustunde vastu võidelda.