Tähelepanekud just esimeselt kohtingult, mis peaksid märku andma, et rohkem pole vaja kohtuda

Teda kuulates jääb mulje, et kõiges on teised süüdi. Tema endised suhted on kõik halvasti lõppenud, sest kõik ta eksid olid omakasu peal väljas või lihtsalt hullud. Ega ta ju ei räägi kõigest, mis tegelikult juhtus.

Muidugi on kõik inimesed teinud oma elus vigu ja meil on kõigil õigus teisele võimalusele. Kui inimene aga on korduvalt petnud oma eelmiste suhete jooksul, siis ära usu, et ta sinuga muudaks oma harjumusi.