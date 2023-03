Heidy Tamme: diivaks olemine käib vaid lava juurde. Kui inimene ka seesmiselt diivaks muutub, on asi väga kurb

„Kuulen kogu aeg, kuidas kedagi staariks, teletäheks või diivaks kutsutakse. Aga see on ju kusagilt väljastpoolt antud tiitel, samuti võiks keegi kedagi inetuks mutiks kutsuda. Kõige kurvem on, et mõni võtabki diiva staatuse omaks. Eriti ohtlik on see noortele, kes alles end otsivad, nad peavad end juba pärast esimest laulu staariks ja see võib peatada nende arengu. Diivaks olemine käib vaid lava juurde – kui inimene ka seesmiselt diivaks muutub, on asi väga kurb.“