„Kallis, kas ma olen paksuks läinud?“ ehk kuidas tundlikule küsimusele õigesti vastata

„Kui mees sellise trikiküsimusega orki lendab ja midagi pudrutama hakkab, on tal sekundiga vesi peal ja seda kahju heastada on praktiliselt võimatu. Ainus võimalik ja usutav vastus on kiire, siiiras ja südamest tulev kinnitus stiilis „sa pole kunagi parem välja näinud“ vms, igatahes midagi sellist, mis kinnitab, et sa pead teda väga atraktiivseks. - Maarika, 36

„Ei, kallis, ei ole.“ Mina samal ajal kooki õgimas: „Okei, super.“ Ma muud vastust nagu ei tahakski. Samas, võib ka nii öelda, et ei ole, aga kui sa nii arvad, siis võime ju koos midagi ette võtta, et seda muuta. Ehk et mees oleks viisakalt toeks. Kui mees ütleks lihtsalt, et „oled jah paksuks läinud“, siis mina läheksin küll närvi.- Berit, 30

„Lihtne: kallis mees, kui naine esitab selle küsimuse, siis see on selline kord elus, mil viimasel ajal palju kõneainet tekitanud terapeut võiks olla su inspiratsiooniks: kohvrid ukse taha. Paki oma asjad kokku ja tõsta oma kohvrid sinna ise, sest sellele küsimusele EI OLE head ega õiget vastust ja mida iganes sa ka ütled, riivab see naist. Ja kui sa midagi ei ütle, tõstab ta su kohvrid ise sinna ukse taha!“ - Katre, 32

„Seda küsimust ei tohi lihtsalt küsida. Nagunii on see naine paks, kui ta juba sellise küsimuse mehele esitab. „Ei, sa oled lihtsalt kurvikam, mis on naise juures täiesti normaalne ja see teeb sind just seksikaks,“ oleks ehk ideaalilähedane vastus. No tegelikult ei taha ju keegi samasugusena oma naist näha, kui ta oli 20selt. Mingi pesulaud, naine on pehme ja kurvidega, et teda oleks hea kaissu võtta. - Rebecca, 26

„See on väga lihtne. Mees peaks küsima naiselt, kas ta soovib ausalt teada või otsib komplimente.“ - Helin, 25

Naised, vastake küsimusele - millise naise arvamusega selle teema osas nõustute kõige rohkem?