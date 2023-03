Need orgasmikreemid meelitavad naise võimsamate orgasmideni

Nii palju mõnunärve, kui kliitoris, pole inimese kehas mitte kusagil mujal. Seega on selge, et kliitori stimuleerimine on kriminaalselt hea. Siseneme nüüd selle teadmise pealt kliitori erutusgeelide ja orgasmikreemide maailma. Need geelid ja kreemid stimuleerivad kliitori- ja häbemepiirkonna vereringet ning tundlikkust. Orgasmid on koos kliitori stimuleerijaga saavutatuna kordades võimsamad. Tänulikud isikud, kes osalesid erutusgeelide mõju uuringus naise orgasmidele, teavad seda kinnitada.

Orgasmikreemil on imeline kõrvalmõju!

Orgasmikreemil on imeline kõrvalmõju - see tõstab libiidot ehk seksiisu. Piltlikult öeldes hakkab veri mõnupiirkonnas vemmeldama ning tekib pulseeriv tunne, justkui oleks juba mõnda aega seksinud, ehkki reaalsuses pole tegevus pole veel alanudki. Naise suurim erutusorgan on tema aju ning kui orgasmigeel hakkab oma imelist mõju avaldama, saab naise libiido kiire käivituse. See väike lisatingimus küll on, et voodipartner peab naisele ikka meeldima ka.

Kuidas erutusgeelid toimivad?

Naiste kliitori erutajad ergutavad vereringet. See, kuidas nad seda teevad, on toimeainete tõttu veidike erinev. Mõned neist sisaldavad looduslikke ühendeid, mis laiendavad veresooni. Teised toimeained tekitavad soojendava või jahutava efekti, mis omakorda vereringet stimuleerib. Kõik, mis kliitorile meeldib, viib võimsaima orgasmini. Ei tohi unustada, et 80% naistest ei jõua orgasmini ainult vaginaalse penetratsiooni tulemusena ning vajavad kliitori stimuleerimist. Toodete arendamisel on võetud arvesse naise õrna pH taset ning läbi viidud dermatoloogilised testid.

Kuidas orgasmikreeme ja erutusgeele kasutada?