Vedel vibraator – loe kasutajate kogemusi selle populaarse täiskasvanute toote kohta

Seda kinnitavad ka kasutajate antud hinnangud vedelate vibraatorite tootegrupi toodetele.

Kasutajate kogemused

Kuna vedelad vibraatorid on suhteliselt soodsa hinnaga ja neid saavad kasutada nii naised kui ka mehed nii üksinda kui ka paaridena, on leidnud tootegrupp väga laialdast kasutamist ja eksperimenteerimist. See omakorda on toonud väga suurel hulgal positiivset tagasisidet.

Näiteks tootele Orgasmigeel paaridele Olimpya on jäetud kaks hinnangut: üks kasutaja kirjutab, et tegu on väga hea tootega, ja teine kiidab ühesõnaliselt. Sama tootja teisele tootele Vedel vibraator & orgasmigeel paaridele (jahutav) on jäetud tänaseks kolm arvustust, milles toodet kiidetakse sõnadega „super toode“, „meeldiv toode“ ja „annab mõnusa tunde“. Toote Eriti tugeva toimega orgasmigeel paaridele kohta on öeldud: „Täiesti toimiv värk. Meeldib nii mulle kui ka partnerile,“ või antud hoopis lühike ja konkreetne hinnang „Vinge värk!“.

See on vaid väike osake kasutajate hinnangutest. Soovi korral on kõik hinnangud leitavad LoveShop.ee vedelate vibraatorite tootekategooriast.

Mis on vedel vibraator?

Lühidalt, vedelate vibraatorite puhul on tegu vedeliku, geeli või kreemiga, mis tekitab vibreeriva tunde, suurendades naudingut ja mõnuaistinguid. Pikemalt saab lugeda artiklist Mis on vedel vibraator.

Sooduskampaania ja 3 tasuta kingitust

Vedela vibraatori ostmiseks ja proovimiseks on hetkel õige aeg, sest LoveShop.ee e-pood pikendas vedelate vibraatorite sooduskampaaniat. Sooduskampaania raames saab niigi suhteliselt soodsale hinnale 20% lisasoodustust. Selleks kasuta sooduskoodi VEDEL20. Tutvu täpsemalt vedelate vibraatorite sooduskampaaniaga.

3 tasuta kingitust: kõik, kes teevad LoveShop.ee e-poest oma esimese tellimuse, saavad kolm kingitust täiesti tasuta. Lihtsalt tee esimene ost, kasutades sooduskoodi ESIMENE, ja juurde lisatakse kolm kingitust täiesti tasuta. Loe täpsemalt pakkumise kohta.