Astrid on 27aastane ja ta räägib Naistekale saadetud kirjas, et soovib südamele panna teistele vallalistele, kes hetkel kohtamas käivad, lootuses endale uut kaaslast leida, kellega ühiselt teed jätkata - Eesti noormeestel on veider hügieeniprobleem! „No kuidas nii saab?“ ei mõista naine.