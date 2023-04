„Petjad ei ärka hommikul mõttega, et tahaks oma partnerile haiget teha.“ Seksterapeut selgitab, kuidas petmisest jagu saada

Petjad ei ärka hommikul üles mõttega, et tahaks oma partnerile haiget teha. Kui nad seda teevad, räägime juba psühhopaatidest, aga see on teine teema. Üks 2019. aastal tehtud uuring näitas, et petjad ei arvanud, et neil oleks madal moraal. See tõestab, et petjad on tihti inimesed, kes ei ole tingimata halvad, aga on teinud halbu otsuseid. Paljud soovivad muutuda, aga ei oska seda ilma abi küsimata teha.