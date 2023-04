„Tuleb vaid märgata!“ Need punased lipud sotsiaalmeedias näitavad, et temast ei saa head poiss-sõpra

Viis, kuidas mees ennast sotsiaalmeediakontodel esitleb, võib öelda nii mõndagi ka selle kohta, milline on ta päriselus. Näiteks mehed, kes postitavad sadade kaupa selfisid nii Instagrami kui Facebooki, võivad olla tugevamate nartsissistlike kalduvustega kui teised, kes nii aktiivsed fotode jagajad ei ole, leidsid uuringu läbiviijad Ohio State ülikoolist.

Kui paned silmarõõmu sotsiaalmeedias tähele järgmist, on ehk parem suhtesse kriitilise meelega suhtuda.

1. Ta kordab end palju

See punkt on eriti oluline, kui mees kasutab üha uuesti ja uuesti sõna „mina“. „Ma olen kokku lugenud, et mõni mees on kasutanud sõna „mina“ enda tutvustuse juures peaaegu 60 korda!“ sõnab online-kohtingute ekspert Julie Spira.

Muidugi on raske kirjeldada, mis sulle meeldib ja mis mitte, kui sõna „mina“ mängu ei too, aga kui iga postitus, staatus ja kommentaar selle sõnaga algab, võib see viidata, et tegemist on väga enesekeskse tüübiga.

2. Ta on väga negatiivne

Kui uurid kelleltki, et kuidas läheb, soovid enamasti vastuseks kuulda, et kõik on hästi ja kuidas sul endal läheb. „Kindlasti ei soovi sa kuulda, et läheb kohutavalt: haigus ei ole veel üle läinud, ka koer jäi haigeks ja ülemus karjus minu peale töö juures,“ selgitab Spira.

Kui sulle mees meeldib, soovitab ekspert teie vestlust pisut kerida ja vaadata, kas kõik ta öeldu on olnud negatiivse varjundiga. Kui nii, on ta pigem „klaas pool tühi“ kutt ka päriselus.

3. Ta on liiga entusiastlik

Kui väga negatiivse loomuga mees ei pruugi olla parim valik, siis Spira sõnul peaks tähelepanelik olema ka üleliia entusiastlike ja rõõmsate meeste puhul.

„Me kõik oleme süüdi aeg-ajalt üleliigsete filtrite kasutamises või sotsiaalmeedias kiitlemises, aga kui mees teeb seda pidevalt, võib ta ka päriselt olla mitteautentne,“ selgitab ekspert. „Kuigi inimesed esitlevad sotsiaalmeedias valdavad helgeid hetki, peaks ka seal valitsema suures plaanis tasakaal.“

4. Ta on kogu aeg aktiivne