Ma arvan, et ma olen aus ja kriitiline, aga ma pole kunagi tahtnud kellelegi halba, see vahel lihtsalt kukub nii välja,“ räägib Mari-Leen, kes oma abikaasa Meelisega peab populaarset marimelli blogi.

Naised selgitavad pikemalt lahti, mis skandaal täpsemalt juhtus 2018. aasta blogiauhindade jagamisel, millised on 2023. aasta sotsiaalmeedia trendid ja kes on need mõjuisikud, keda naised ise pidevalt jälgivad ning mis põhjusel.