Kuna duši all käimine eemaldab nahalt mustuse, saaste, õli ja higi, peaks pesemas käimine sõltuma aktiivsustasemest ja nahatüübist. „Kui sul on kuiv või tundlik nahk, soovitan käia duši all 2–3 päeva tagant,“ sõnab doktor. „Teisalt, kui su nahk kaldub rohkem rasusema poole ja on vastuvõtlik aknele, on väga oluline ennast pesta, et vältida punnikeste teket.“