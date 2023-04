„Seda vältida võib olla keeruline!“ Toitumisspetsialistid avaldavad: need on joogid, mida me kunagi ei tarbiks

Toitumisest rääkides unustavad paljud inimesed paraku ära, et ka päeva jooksul tarbitud joogid kuuluvad sinna alla. „Kahjuks tuleb inimeste menüüsse väga palju lisatud suhkrut just magusatest jookidest,“ sõnab toitumisnõustaja Heather Nace. Millised on aga joogid, millega toitumisspetsialistid ise ei patusta?