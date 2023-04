Bitch podcasti eelviimases osas on külas andekas lauljanna Maribel Vääna. Naistel on täna eriliselt lõbus tuju ning seega saavad käsitletud ka äärmiselt mahlakad teemad. Näiteks räägitakse kuulsatest naistest, kes on saates olijatega õelalt käitunud.