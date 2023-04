Kümme aastat räiget perevägivalda talunud Karin: tahtsin, et minu lastel oleks isa, aga tegelikult, sain katkised lapsed

Karin meenutab hetke, mil ema küsis, mis temaga lahti on, sest tütar nägevat välja justkui „elav surnu“. „Ta ütles, et räägi! Ma ei julenud. Ma teadsin, et ta (abikaasa – toim.) on iga hetk tulemas, ja ma ei öelnud emale midagi.“ Õhtul tundus Karinile, et ema öeldud sõnad olid puhas tõde – ta tundiski end justkui elav surnu. „Mu emal oli õigus. Ma olengi ju elav surnu. Ma kõnnin ringi, ma ei suhtle kellegagi. Kõik arvasid, et olen ülbeks läinud, aga ma ei saanud, mul ei olnud seda võimalust,“ viitab Karin pidevale kontrollile.