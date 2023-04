Kõrge kolesteroolitase ei ole naljaasi! Proviisor: paraku on sagedane, et üle normi oleva kolesteroolitasemega midagi ette ei võeta

Paraku on sagedane, et üle normi oleva kolesteroolitasemega midagi ette ei võeta. Proviisor jagab soovitusi, mida teha, et hoida kolesteroolitase alla 5 mmol/L ja hoida südame tervist.

„Kolesterool on rasva sarnane aine, mis on keha toimimise jaoks hädavajalik. Paraku võib liigne kolesterool koguneda veresoonte seintele ning suurendada südame-veresoonkonnahaiguste ning infarkti riski,“ rääkis proviisor Aleksandr Sei. Ta selgitas, et kolesterooli peetakse kõrgenenuks, kui üldkolesterooli näit on üle 5 mmol/L. Õnneks ei vaja aga kõrgem näit alati arsti sekkumist ning on palju asju, mida igaüks saab teha, et alandada kolesteroolitaset ja hoida oma südant.

„Sarnaselt paljudele teistele terviseprobleemidele, on ka kõrge kolesteroolitaseme korral oluline mõista, mis seda põhjustab. Üks peamiseid põhjuseid on ebatervislik toitumine ning sealjuures suure rasva- ja kolesteroolisisaldusega toiduainete, nagu loomsed rasvad, küllastunud ja transrasvade tarbimine. Samuti ülekaal ja vähene liikumine ja näiteks suitsetamine. Oma rolli võib mängida ka geneetika,“ nentis Sei.

Esimene samm on tervislik toitumine

Sei tõi välja, et esimene samm kolesteroolitaseme alandamiseks ongi toitumise korrigeerimine. „Ebatervisliku toidu tarbimine pikaajaliselt ja suures koguses võib tõsta vere „halva“ ehk LDL-kolesterooli sisaldust põhjustades näiteks ateroskleroosi ehk veresoonte lupjumist. Tähtis on ka „hea“ ja „halva“ kolesterooli suhe organismis,“ nentis proviisor.

Ta tõi välja, et tuleks vähendada toiduainete tarbimist, mis sisaldavad küllastunud rasvu ja transrasvu, nagu punane liha, piimatooted, või, margariin, küpsetised, kiirtoidud ja töödeldud toidud. Need toiduained võivad suurendada „halva“ kolesterooli taset veres. Selle asemel tuleks eelistada toite, mis on rikkad „hea“ HDL-kolesterooli poolest, nagu näiteks kala, pähklid, seemned, avokaadod ja oliiviõli,“ ütles Sei.