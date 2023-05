„80% minu pruutidest, ja mu viimane abikaasa, on olnud minust vanemad“ ehk miks tasub vanemate naistega kohtamas käia?

Videos tõi ta välja viis punkti, miks vanemaid naisi ei tasuks iseenesestmõistetavatena võtta, vaid neid tuleks hoopis osata hinnata. „Vanemad naised ei mängi mänge, nad on enesekindlad, neil ei ole kohustusi, nad on iseseisvad ja nad on voodis head,“ jagas Karen.

Tema jälgijate arvamused jagunesid video all pooleks, sest oli nii neid, kes nõustusid, kui ka teisi, kes olid kindlad, et vanemate naistega kohtamas käimine võib olla täpselt sama väljakutsuv, kui noorematega.

Sellegipoolest arvasid paljud teised, et naise teooria peab paika. „Vanemad naised on parimad,“ kirjutas üks jälgijatest. „Ma võin ausalt öelda, et 80% minu pruutidest, ja mu viimane abikaasa, on olnud minust vanemad. Nad on lihtsalt parimad!“